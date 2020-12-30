Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,479.27
Altın
1,887.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındıklık ve ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Nevtan Angün,Ömer Faruk Cebeci   | 30.12.2020
Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisindeki fındıklık ve ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, 4 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Darıçayırı Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olmasıyla tarla sahiplerinin bahçe temizliklerine ağırlık verdiğini belirterek, "Kendilerine sık sık ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yakılan bir ateş 4 dönümü tamamen küle çevirdi. Yaklaşık 30 dönümlük alan da yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti
Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek
THY, transit yolcularının PCR testini varış ülkelerine göre almalarını istedi
Çin'de halka Bahar Bayramı'nda 'gereksiz seyahatlerden kaçının' çağrısı
Siirt'te vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı

Benzer haberler

Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü

Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü

Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup

Toyota Türkiye, 2021'de daha fazla üretim ve ihracat hedefliyor

Sakarya Valisi Kaldırım'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

Sakarya Valisi Kaldırım'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'
İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı
'Otomotiv şehri Sakarya' 11 ayda 172 bin 766 araç ihraç etti

'Otomotiv şehri Sakarya' 11 ayda 172 bin 766 araç ihraç etti