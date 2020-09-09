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Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var

Sakarya ve Kocaeli'deki birçok vatandaş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uysa da bu kuralı hala ihlal edenlerin de olduğu görülüyor.

Tahir Turan Eroğlu,İbrahim Yozoğlu,Ömer Faruk Şimşek   | 09.09.2020
Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Sakarya

İçişleri Bakanlığı genelgesince ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Sakarya'da maske takma kuralına genel anlamda uyuluyor.

İnsanların yoğunluk oluşturduğu Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi yerlerde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Bazı kişilerin ise maske takmadığı, bazılarının maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazılarının da koluna taktığı gözlemlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, kentin işlek caddelerinde dolaşan vatandaşların büyük çoğunluğu, maske takmaya özen gösteriyor.

Kent merkezinde Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahı başta olmak üzere, halkın yoğun olduğu alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülse de bazı vatandaşların ise maske kullanmadığı, bazılarının maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazılarını da koluna taktığı gözlemlendi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanları, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanları, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi mekanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

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