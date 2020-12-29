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Sakarya Valisi Kaldırım'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Faruk Cebeci   | 29.12.2020
Sakarya Valisi Kaldırım'ın tercihi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet' Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Karapürçek ilçesindeki temasları sırasında Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki jeotermal alana gelen Vali Kaldırım, ziyaretinin ardından AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını tercih eden Vali Kaldırım, sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesini seçti.

Vali Kaldırım, yaşam kategorisinde ise oyunu Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk" karesinden yana kullandı.

Seçkide birbirinden güzel karelerin yer aldığını belirten Vali Kaldırım, AA çalışanlarına başarı diledi.

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