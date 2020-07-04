Sakarya Valisi Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada yaralananları ziyaret etti
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları, hastanede ziyaret etti.
Sakarya
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, patlamanın yaşandığı alanda yaptıkları incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yaralıları ziyaret eden Kaldırım ve Yüce, bir süre sohbet ettikleri vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.