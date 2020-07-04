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Sakarya Valisi Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada yaralananları ziyaret etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları, hastanede ziyaret etti.

Ömer Faruk Şimşek   | 04.07.2020
Sakarya Valisi Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada yaralananları ziyaret etti

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, patlamanın yaşandığı alanda yaptıkları incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Kaldırım ve Yüce, bir süre sohbet ettikleri vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulundu.

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