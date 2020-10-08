Euro
9.31
Dolar
7.92
BIST 100
1,154.64
Altın
1,890.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılıyor
logo
Türkiye

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emre Ayvaz   | 08.10.2020
Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya

Sakarya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı sanıkların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı
Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü
İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı

Benzer haberler

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi salgın sürecinde 'hız kesmedi'

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi salgın sürecinde 'hız kesmedi'
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması itiraflarla çözülüyor

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması itiraflarla çözülüyor