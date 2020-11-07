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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.

Mehmet Tosun,Ahmet Sertan Usul   | 07.11.2020
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi Fotoğraf: Mehmet Kaman / AA

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'nın Çukurambar semtinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan firari Kamil Yavuz M, emniyete götürüldü.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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