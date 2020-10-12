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Türkiye

Sahte içki nedeniyle 4 günde 30 kişi hayatını kaybetti

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın ve Kırıkkale'de, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiğini belirtilen 30 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı

Halil Şahin   | 12.10.2020
Sahte içki nedeniyle 4 günde 30 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

20 şüpheli gözaltına alındı

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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