Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek" başlığıyla yeni bir tanıtım filmi yayımlandı.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, Komutanlığın Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısı büyüklüğünde bir sorumluluk alanına sahip olduğu belirtilerek, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek ! 🇹🇷— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) March 5, 2020
Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni tanıtım filmi için tıklayınız. (7 dakika) https://t.co/UwKxJKPHZz pic.twitter.com/Y3uOeCfrNu
Komutanlığın yaptığı çalışmalardan görüntülerinin de yer aldığı yaklaşık 7 dakikalık paylaşımda, "Denizlerimizde her an göreve hazırız. Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.