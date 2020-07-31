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Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koçun restorana girme anı kamerada

Bartın'da, sahibinin elinden kaçarak restorana giren kurbanlık koçun müşterilere yaşattığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Selim Bostancı   | 31.07.2020
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koçun restorana girme anı kamerada

Bartın

Bartın'da, Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koç, yol kenarında bulunan kapısı açık restorana girdi. 

Müşterilerin panik yaşadığı olayda koçun üzerine atlayan restoran çalışanı hayvanı yakaladı.

Koç sahibine teslim edilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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