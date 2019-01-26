ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sektörler arası iş birliğiyle sağlık turizminin en üst noktaya taşınması gerektiğini belirterek, "Dünyada sağlık turizmi denince akla ilk Türkiye gelmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sağlık turizmi konusunda Türkiye'nin potansiyeline dikkati çekti.

Sağlık için gelen turistlerin diğerlerine göre daha fazla döviz bıraktığının altını çizen Palandöken, "Bu da hem esnafımıza hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle son yıllarda termal turizm, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diyaliz, kök hücre tedavisi, plastik cerrahi operasyonlar ve saç ekimi gibi tedaviler ülkemizi cazibe merkezi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 2018'de Türkiye'ye yaklaşık 800 bin sağlık turisti geldiğine işaret ederek, buradan 7 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı. Sağlık turizminde 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sağlık turizminde termal turizm merkezlerindeki yatak kapasitesini artırmalıyız. Sektörler arası iş birliği ile sağlık turizmini en üst noktaya taşımalıyız. Yeni pazarlama stratejileri belirlenerek sosyal medya reklam ve tanıtımlarına ağırlık verilmeli. Ülkemizin jeopolitik konumunu, yer altı kaynaklarını, sağlık kuruluşlarını ve sektörde yetişmiş insan gücünü sağlık turizmi için fırsata çevirmeliyiz. Son yıllarda atak yaptığımız sağlık turizminde lider ülke konumuna geçmeliyiz. Dünyada sağlık turizmi denince akla ilk Türkiye gelmeli."

Muhabir: Mustafa Çalkaya