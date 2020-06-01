Euro
7.59
Dolar
6.81
BIST 100
105,138.40
Altın
1,742.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık personeli kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak

Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Yıldız Aktaş   | 01.06.2020
Sağlık personeli kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen sağlık personeli ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenlere 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca acı haberi Twitter'dan duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi

Benzer haberler

Sağlık personeli kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak

Sağlık personeli kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak

İşlenmiş su ürünlerinde iç tüketimi artırma desteği belli oldu

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor