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Sağlık çalışanlarına şiddet sanıkları için yeniden tutuklama kararı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin davanın açılmasının ardından tahliye edilen iki sanık hakkında, itiraz üzerine tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tanju Özkaya,Cemil Murat Budak   | 20.10.2020
Sağlık çalışanlarına şiddet sanıkları için yeniden tutuklama kararı

Ankara

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül'de yaşanan olayda, yakınlarını kaybeden bir grup, yoğun bakım ünitesine geçmek istediği sırada kendilerini engellemek isteyen sağlık çalışanlarına şiddet uygulamış, kamu malına zarar vermişti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fırat Öztaş, Soykan Kamay, Muhammed Devran Özel, Yasin Özel, Memet Sadik Özel ve suça sürüklenen çocuk B.O hakkında gözaltı kararı verilmiş, Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'un hazırladığı iddianamede, sanıklardan Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

İddianameyi kabul eden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Özel ve Kamay'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bunun üzerine savcı, nöbetçi Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine tahliyelere yönelik itirazda bulundu. Savcının itirazını yerinde bulan mahkeme, Özel ve Kamay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

"Sağlık hizmeti bekleyenler de olumsuz etkilendi"

Mahkeme kararında sanıkların eylemlerinin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastanede tedavi hizmeti alan vatandaşları da olumsuz etkilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylemlerin kanunda karşılığı olan ceza sınırı, sanıkların kastının yoğunluğu ve şiddetini eylemlerinin, sadece mağdurların hayatını ve bedenini etkilemediği, tedavi hizmeti bekleyen diğer vatandaşların da hayatını ve tedavi sürecini olumsuz etkileme ihtimali, suçun kamu hizmeti veren binada herkesin görebileceği şekilde kamu hizmeti ifa eden memurlara karşı işlenmesi hususları dikkate alınarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşılarak sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir."

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