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Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanı Koca, Ankara Numune Hastanesi arazisinin vakıf üniversitesine devredileceği iddiasını yalanlayarak, "Ankara Numune Hastanesinden boşalan tarihi binaya da Ankara Halk Sağlığı Başkanlığının taşınması planlanmıştır" ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 01.07.2019
Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Ankara

Sağlık Bakanlığından, Cumhuriyet gazetesinde bugün yayımlanan haberde yer alan "Ankara Numune Hastanesi arazisinin bir vakıf üniversitesine devredileceği ve Sağlık Vadisi'nden bedelsiz arsa verileceği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İddialar, baştan aşağı gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Şahsımı hedef alan ve tamamen karalama maksadı taşıyan bu haberle ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, Ankara Numune Hastanesi arazisinin vakıf üniversitesine devredileceği iddiasını yalanlayarak, "Ankara Numune Hastanesinden boşalan tarihi binaya da Ankara Halk Sağlığı Başkanlığının taşınması planlanmıştır" ifadesini kullandı.

Ayrıca daha önce basına verdiği beyanatlarda, Ankara Numune Hastanesi binasının kamuya ait sağlık ve eğitim odaklı bir merkez olarak yeniden hizmete alınacağını net olarak belirttiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu açık ifadelere rağmen bu türden mesnetsiz iddiaların ortaya atılması siyasi etik açısından sorun olduğu kadar, gerçekliği araştırılmaksızın haber gibi sunulması da basın etiği açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Yerleşke içindeki Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi halen faaliyetine devam etmektedir. Numune hastanesinden boşalan binalara geçtiğimiz hafta İl Halk Sağlığı Laboratuvarı taşınmış olup, Ankara'da görevli aile hekimlerinin talep ettiği tetkikler burada yapılmaya başlanmıştır."

Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesine bağlı olarak kiralık binada hizmet veren Ahmet Andiçen Semt Polikliniğinin, mekan sıkıntısı yaşayan Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin, yerleşkeye taşınma hazırlıklarının devam ettiğini belirten Koca, yerleşke içindeki mevcut Radyoterapi Merkezinin Onkoloji Hastanesine bağlanarak hizmete devam edeceğini bildirdi.

"Medipol Üniversitesi ve Hastanesindeki görevlerimden ayrılmış bulunmaktayım"

Bakan Koca, Ankara Numune Hastanesinden boşalan tarihi binaya da Ankara Halk Sağlığı Başkanlığının taşınmasının planlandığını belirtti.

Koca, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Sağlık Vadisi Projemizde herhangi bir vakıf üniversitesine veya özel bir şirkete bedelsiz arsa tahsis edileceği iddiası gerçek dışıdır, her şeyden önce böyle bir işlem hukuken mümkün değildir. Öte yandan daha önce kamuoyuna açıklamış olduğum fakat birtakım çevreler tarafından her fırsatta siyaset malzemesi yapılmaya çalışılan durumu da bu vesileyle tekrar etmekte fayda görüyorum. Sağlık Bakanı olarak görevlendirildiğim gün itibariyle, kurucusu olduğum Medipol Üniversitesi ve Hastanesindeki görevlerimden ayrılmış bulunmaktayım."

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