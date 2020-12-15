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Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyor

ÖSYM Başkanı Aygün, "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz." dedi.

Yıldız Aktaş   | 15.12.2020
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyor Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasının planlandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığının kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Aygün, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini 1-7 Aralık'ta almıştı.

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