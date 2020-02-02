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Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüleri paylaştı

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulduğu odalara ilişkin görseller kamuoyuyla paylaşıldı.

Mehmet Tosun   | 02.02.2020
Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüleri paylaştı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanına getirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağında bulunan mürettebat dahil 62 kişi, ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde tek kişilik odalara yerleştirildi.

Odalarda, müşahede altında tutulan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü malzemenin yanı sıra vakit geçirmelerini sağlayacak televizyonlar da bulunuyor. 

Giriş kapısında özel işaretle "Odaya girmeden önce lütfen hemşire ile görüşünüz" yazısının yer aldığı odalarda, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak söz konusu kişilere, yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek.

Bu kişilerin tüm atıkları, tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

Vuhan'dan getirilen kişilerde koronavirüse rastlanmadığı belirtilmişti.

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