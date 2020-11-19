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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Maskenizi sigara için çıkarmayın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayısız hastalığa yol açan sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın." uyarısında bulundu.

Selma Kasap   | 19.11.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Maskenizi sigara için çıkarmayın' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

"Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısının yer aldığı görsele de paylaşımında yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın."


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