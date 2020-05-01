Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü

Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.
Türk-İş Sendikası, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bildiriyle sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini belirterek, "Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.