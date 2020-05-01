Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı veriyor.
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Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti.

Duygu Yener   | 01.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) teşekkür etti. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk-İş'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bildiriyle sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini belirterek, "Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar." ifadelerine yer verdi.

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