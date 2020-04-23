Euro
7.51
Dolar
6.95
BIST 100
98,524.09
Altın
1,727.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya” temalı özel konser
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk üyelerce toplandığı bir video paylaştı.

Özcan Yıldırım   | 23.04.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk üyelerce toplandığı bir video paylaştı. 

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Genç Bilim Kurulu üyelerimiz, video konferansla bir araya geldi" başlığı kullanıldı.

Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenlerin çocuklarca canlandırıldığı videoda, Bilim Kurulunun önceki toplantılarının birinde Bakan Koca'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi.

Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Bakan Çavuşoğlu video konferans ile koltuğunu Antalya'daki şehit çocuğuna devretti

Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

TBMM Başkanı Şentop: Gazi Meclisimiz Milli Mücadele'nin bizzat merkezi ve karargahıdır

TBMM Başkanı Şentop: Gazi Meclisimiz Milli Mücadele'nin bizzat merkezi ve karargahıdır
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'ı evden icra ettikleri İstiklal Marşı ile kutladı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'ı evden icra ettikleri İstiklal Marşı ile kutladı