Sağlık Bakanı Koca: Yenilen virüs olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak." değerlendirmesini yaptı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgının sıfır noktası olan Wuhan'ın unutulduğunu belirterek, tüm dünyanın salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetti.
Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak. pic.twitter.com/vfbzCwor57— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020
Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler olduğunu aktaran Koca, "Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak." değerlendirmesini yaptı.
Koca, aynı paylaşımı "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" yazılı farklı görsellerle de paylaştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.