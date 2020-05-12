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Sağlık Bakanı Koca: Yakın mesafede maske yetmez, sosyal mesafe önemli

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı sosyal mesafenin önemli olduğunu vurguladı.

Duygu Yener   | 12.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Yakın mesafede maske yetmez, sosyal mesafe önemli Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs riskine karşı sosyal mesafenin önemli olduğunu vurguladı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.

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