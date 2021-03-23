Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka artışının devam ettiği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:
Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle korordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz. pic.twitter.com/R3Ro87Jivg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021
"Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.