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Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 23.03.2021
Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka artışının devam ettiği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz."

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