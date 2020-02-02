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Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde yeni koronavirüs tanısı alan vakamız olmamıştır

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.

Mümin Altaş   | 02.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde yeni koronavirüs tanısı alan vakamız olmamıştır Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.

Bakan Koca, koronavirüs salgını hakkında, "Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz" ifadesini kullandı.

"Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullanan Koca, "Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Koca, koronavirüs hakkında Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notlarının Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla velilere ulaştırılacağını söyledi.

Vuhan'dan tahliye edilenlere ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, "İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz." dedi.

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