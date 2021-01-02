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Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 2'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 02.01.2021
Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 2'ye yükseldi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini belirten Koca, "Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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