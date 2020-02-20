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Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca, Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 20.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüs değil

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.

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