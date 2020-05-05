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Sağlık Bakanı Koca: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin." ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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