Sağlık Bakanı Koca Nazım Hikmet'i andı
Sağlık Bakanı Koca, Şair Nazım Hikmet'i, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şair Nazım Hikmet'i, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.
Milli Mücadele’ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima’da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde “kalp ağrısı” doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı: NÂZIM HİKMET’İ saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/3qP53aag59— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele'ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima'da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde 'kalp ağrısı' doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı, Nazım Hikmet'i saygıyla anıyoruz."
Koca, paylaşımında Nazım Hikmet'in, "Mesaj" şiirine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.