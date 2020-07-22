Euro
7.93
Dolar
6.85
BIST 100
118,079.91
Altın
1,864.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Duygu Yener   | 22.07.2020
Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

"Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında" 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 82'ye yükseldi
KKTC'de son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası görüldü
ABD 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi
ABD'de Kovid-19 salgınında 1092 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla

Sağlık Bakanı Koca: İyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla

Kırgızistan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavisine Türkiye'de devam edecek