'Ispanak yedikten sonra 196 kişi hastanelere başvurdu'

Euro
6.40
Dolar
5.74
BIST 100
100,327.00
Altın
1,504.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Ispanak yedikten sonra hastaneye başvuranların sayısı 196

Sağlık Bakanı Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 05.11.2019
Sağlık Bakanı Koca: Ispanak yedikten sonra hastaneye başvuranların sayısı 196

TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin, ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili son duruma ilişkin sorularını cevapladı.

İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirten Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul'daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul'da 149 hastadan 21'inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Burada esas bizim gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosuyla geldikleri ama ortak özelliği, ıspanak yedikleri şeklinde. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; yani ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler... Bu çerçevede yabani birtakım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Ciddi bir hayati tehlikesi yok ama vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Endişe edilecek bir durumun olmadığını da söyleyebilirim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu

Benzer haberler

'Ispanak yedikten sonra 196 kişi hastanelere başvurdu'

'Ispanak yedikten sonra 196 kişi hastanelere başvurdu'

Uzmanlardan 'Küçük boy ıspanak alın' önerisi

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden 'ıspanak' açıklaması

'ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip ülkeyiz'

'ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip ülkeyiz'
'Türkiye Genom Projesi resmen başladı'

'Türkiye Genom Projesi resmen başladı'
Sağlıkta iki büyük organizasyonunun hazırlıkları tamamlandı

Sağlıkta iki büyük organizasyonunun hazırlıkları tamamlandı