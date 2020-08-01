Sağlık Bakanı Koca il sağlık müdürleriyle video konferansla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve koronavirüsün seyrini ele aldıklarını belirtti.
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Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19’un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuzda gerçekleştirmiştik. pic.twitter.com/mtH1LyZ758— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020