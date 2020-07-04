Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu
Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlama sonrasında hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu belirtti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlama sonrasında hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu bildirdi.
Sakarya Hendek’teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. pic.twitter.com/GQBewa299S— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastaları Hendek Devlet Hastanesinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu edildi, 22'sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.