Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Koca, yenilenen, kapasitesi büyütülen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabının, 758 yatak ve 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete gireceğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 25.07.2020
Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanedeki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.

Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 35 bin 102'ye yükseldi
Hindistan'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
İspanya'da Kovid-19'da artan yeni vakalar endişelendiriyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek

Türkiye'de Kovid-19'dan 208 bin 477 kişi iyileşti

Sosyal medya dünyanın sorunu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurban Bayramı'nda mesafeye dikkat' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurban Bayramı'nda mesafeye dikkat' uyarısı