Sağlık Bakanı Koca: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabı yakında hizmete girecek
Sağlık Bakanı Koca, yenilenen, kapasitesi büyütülen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabının, 758 yatak ve 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete gireceğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanedeki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.
Yenilenen, kapasitesi büyütülen GÖZTEPE Eğitim ve Araştırma Hastanemizde SON HAZIRLIKLARI inceledik. Yapısı deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirilmiş, yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle YAKINDA hizmete girecek. pic.twitter.com/N7lMDCXlEg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020
Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.