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Enkaz altında kalan Emir’in kurtarılma operasyonuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok

Sağlık Bakanı Koca'dan Elazığ'daki depremde yaralananlarla ilgili, "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Kerem Kocalar   | 27.01.2020
Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok

Elaziğ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremle ilgili, "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından hastaneye yatırılan hastaların önemli bir bölümünün taburcu edildiğini ifade etti.

"Bugün itibariyle 8 sahra hastanesi kuruldu"

Şehir Hastanesinde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri süren hastaları ziyaret ettiğini aktaran Koca, şu anda Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere tedavisi süren 81 hastanın bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, 72 saatin doldurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle 8 sahra hastanesi kuruldu. Bunları yaparken de sağlıklı hayat merkezimizde psikolojik ve psikyatrik tedavilerini de sürdürüyoruz. Çadırların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlara erişim konusunda da elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

"Tüm sorunlara hızla çözüm getirmeye, sağlık personelimizin bölgede seferber olduğunu dile getirmek istiyorum"

Enkaz altından 45 vatandaşın sağ kurtarıldığını anımsatan Koca, "Bu durum bizim için teselli kaynağı oldu. Bu konuda tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu noktada Elazığ ve Malatya'daki sağlık koşullarının ileri düzeyde olması da etkili bir rol oynadığını düşünüyorum. Tüm sorunlar çözülene kadar çabalarımıza devam edeceğiz. Tüm sorunlara hızla çözüm getirmeye, sağlık personelimizin bölgede seferber olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu dönemde 2 bin 625 personelimiz hizmet etti, hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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