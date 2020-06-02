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Sağlık Bakanı Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız

Sağlık Bakanı Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 02.06.2020
Sağlık Bakanı Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

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