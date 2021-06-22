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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Tanju Özkaya   | 22.06.2021
Sağlık Bakanı Koca, dün 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını duyurdu

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından 21 Haziran aşı raporunu paylaştı.

Bakan Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı." bilgisini aktardı.

Ayrıca dünkü aşıların 1 milyonuncu dozunun saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını duyuran Koca, "Sağlık personelimizden günün sembol ismi, Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı." ifadesini kullandı.

Koca, paylaşımında Emine Altuner'in fotoğrafına da yer verdi.


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