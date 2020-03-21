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Sağlık Bakanı Koca, Dr. Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı.

Semra Orkan   | 21.03.2020
Sağlık Bakanı Koca, Dr. Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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