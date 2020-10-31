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Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: 28 can kaybımız var, 243 kişi halen tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 31.10.2020
Sağlık Bakanı Koca: 28 can kaybımız var, 243 kişi halen tedavi görüyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremle ilgili, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." 

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