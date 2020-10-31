Sağlık Bakanı Koca: 28 can kaybımız var, 243 kişi halen tedavi görüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremle ilgili, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor." dedi.
- İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
- İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı
- Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı
28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:
"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
UMKE Personeli Eda: Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
“UMUT VAR VE HEP OLACAK!” pic.twitter.com/V6kEBTly5I