Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 381 kişi halen tedavi görüyor
Sağlık Bakanı Koca, "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu, 381 kişinin tedavi gördüğünü, 504 kişinin de tedavisinin tamamlandığını bildirdi.
- İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
- İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı
- Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı
Koca, Twitter hesabından, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı.
Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.