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16 yaşındaki İnci Okan'ın Rıza Bey Apartmanındaki enkazdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler
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Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 381 kişi halen tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Koca, "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı." dedi.

Barış Gündoğan   | 31.10.2020
Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 381 kişi halen tedavi görüyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu, 381 kişinin tedavi gördüğünü, 504 kişinin de tedavisinin tamamlandığını bildirdi. 

Koca, Twitter hesabından, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı. 

Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız." ifadelerini kullandı. 

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