Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir." dedi.
Diyarbakir
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