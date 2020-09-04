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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir." dedi.

Ahmet Kaplan   | 04.09.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51

Diyarbakir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir." dedi.

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