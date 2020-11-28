Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret etti.
İstanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirtti.
Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.
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PROF. DR. FERİHA ÖZ ve PROF. DR. MURAT DİLMENER Acil Durum Hastanelerimizin üstlendiği yükü ve yatan hastalarımızın durumunu yerinde değerlendirdik. Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul’da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor. pic.twitter.com/mDsJuzwTnK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020