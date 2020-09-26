Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2020, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Türkiye

Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

Bingöl'de aşırı yağış nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Metin Dere   | 26.09.2020
Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

Bingöl

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak dolaysıyla Elmalı Deresi taştı. Yedisu Karlıova kara yolu zarar görerek, ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda vatandaşların araçlarıyla mahsur kalması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada, yol yeniden ulaşıma açıldı, yolda kalan araçların geçişi sağlandı.

Öte yandan, yağışın sürdüğü ilçede elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 452 bini aştı

Benzer haberler

Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

Sağanak nedeniyle kapanan Yedisu-Karlıova kara yolu açıldı

'Her düğünü bir cenaze ile gölgelemeyelim artık'

Köy öğretmeninden öğrencileri Kovid-19'dan korumak için 'askıda poşet'le ödev takibi