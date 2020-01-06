Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
111,412.70
Altın
1,563.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Safranbolu beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ahmet Özler   | 06.01.2020
Safranbolu beyaza büründü Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Safranbolu beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışının ardından beyaza büründü. Kent genelinde sabah başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu. Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

Kent genelinde sabah başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.

Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Öte yandan kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Keltepe Kayak Merkezi açılış için gün sayıyor

Uzak Doğulu turistlerin gönüllü turizm elçisi: Sakin Sakarya

Safranbolu bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı

Safranbolu bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı
Tarihi Cinci Hanı geçmişten geleceğe uzanıyor

Tarihi Cinci Hanı geçmişten geleceğe uzanıyor
Antrenör babanın eşi hakem, çocukları boksör

Antrenör babanın eşi hakem, çocukları boksör