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Sadakataşı Derneği'nin İdlib'teki briket ev projesinde sona geliniyor

Sadakataşı Derneği, İdlib'te yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden sığınmacılar için kalıcı konut yapımına devam ediyor.

Hatice Şenses Kurukız   | 13.06.2020
Sadakataşı Derneği'nin İdlib'teki briket ev projesinde sona geliniyor

İstanbul

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Suriyeli sığınmacılar için dernek tarafından temeli atılan 1530 evin büyük kısmının yapımında sona gelindi. İdlib'te bulunan acil yardım ekibi, Atme ve Akrabat 2 bölgelerinde bulunan 310 evin açılışını gerçekleştirdi.

Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen İdlibli sığınmacıların yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için dernek tarafından 9 farklı bölgede toplamda 1530 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor.

Evlet 24 metrekareden oluşuyor

Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, "Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den itibaren düzenli olarak acil yardım ulaştırıyoruz. İdlib'te geçtiğimiz kasım ayında başlayan saldırılar sonrası sınırımıza yüzbinlerce insan göç etti. Biz de dernek olarak bu çığlığa sessiz kalmayarak acil yardım çalışmalarına başladık. Bölgeye 85 tır acil yardım malzemesi ulaştırdık. 1530 aile için temelini attığımız briket evlerden bugün 310 evin açılışını yaparak mülteci aileleri buraya yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." İfadelerini kullandı.

Derneğin İdlib'teki yardımlarına destek olmak isteyen hayırseverler, ayrıntılı bilgiye "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşabilecek.

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