Sadakataşı Derneği Yemen'de gıda ve hijyen ürünleri dağıttı

Fotoğraf: AA/Said İbicioğlu

MARİB

Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in çeşitli bölgelerinden Marib'e gelen çok sayıda sığınmacı olduğunu, dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Hasbal, ülkede yürüttükleri yardım faaliyetleri kapsamında Marib’teki kamplarda 4 bin 500 kişiye içinde un, yağ, şeker, pirinç, konserve ve süt tozunun olduğu koliler dağıttıklarını ifade etti.

Ayrıca bin kişiye hijyen malzemelerinin bulunduğu paketler dağıttıklarını aktaran Hasbal, Marib’in kuzeyindeki Ravda kampında ise ilk etapta 4 bin ekmek dağıttıklarını, kampta bir fırın kurularak 40 bin ekmek daha dağıtılacağını söyledi.

Hasbal, Sadakataşı olarak Yemen’de yaşanan krize bir nebze çare olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini, Yemen halkının kalbinde ayrı yeri olan Türk milletinin yardımlarının bölgede önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Muhabir: Said İbicioğlu