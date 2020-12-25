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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bilirkişi raporu tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.

Filiz Kınık Öz   | 25.12.2020
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bilirkişi raporu tamamlandı

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.

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