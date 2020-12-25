Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bilirkişi raporu tamamlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.
İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.
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