Euro
8.94
Dolar
7.50
BIST 100
1,570.90
Altın
1,734.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü, futbol takımının kaptanı Fernando Muslera için Türk Telekom Stadyumu'nda sözleşme yenileme imza töreni düzenleniyor.
logo
Türkiye

Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Tansel Parlak   | 16.03.2021
Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru kırıldı Fotoğraf: Tansel Parlak/AA

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi İSG'den konuyla ilgili yapılan twitter paylaşımında, "12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Havalimanında günlük yolcu sayısının rekora ulaştığı gün 125'i dış hat, 290'ı iç hat olmak üzere toplam 415 uçuş gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı
Yunanistan AstraZeneca aşısı için kararını verdi
Yunanistan AstraZeneca aşısının kullanımına devam kararı aldı
İsveç, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu

Benzer haberler

Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın ilk rekoru kırıldı