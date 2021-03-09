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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda LED ekrana 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı nizamiyesindeki LED ekrana, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Tansel Parlak   | 09.03.2021
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda LED ekrana 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

İstanbul

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepkiler devam ediyor.

Bu kapsamda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ. (HEAŞ) Genel Müdürlüğünün talimatıyla Sabiha Gökçen Havalimanı nizamiyesindeki LED ekranda, "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

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