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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 10'luk azaltmaya gidildi.

Tansel Parlak   | 14.02.2021
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak

İstanbul

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 15.02.2021 tarihinde 06.00 ile 10.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.


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