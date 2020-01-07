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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

Murat Paksoy, Zafer Arslan   | 07.01.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

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