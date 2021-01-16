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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen kar yağışı için önlemler alındı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG), kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Tansel Parlak   | 16.01.2021
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen kar yağışı için önlemler alındı

İstanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG), kar yağışında uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi HEAŞ, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması için karla mücadele ekibi oluşturdu.

Ekip, havalimanı pisti, apron ve taksi yollarında temizleme çalışması yapmak için 24 saat esasına göre çalışacak. İhtiyaç duyulması halinde ekipler, 21 kombine kar küreme aracı, 8 kombine kar küreme traktörü, 4 de-icing sıvı serpme aracı, 4 körük altına giren çok maksatlı kar küreme aracı, 1 kar püskürtme aracı, 1 frenleme ölçüm aracı ve 2 frenleme ölçüm teçhizatı ile müdahalede bulunacak.

Kar koordinasyon merkezi oluşturuldu

Hazırlıklarla ilgili tüm birimlerin katılımıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi Toplantısı yapılarak, kar koordinasyon merkezi oluşturuldu. Havalimanında yağış ihtimaline karşı kapsamlı karla mücadele tatbikatları da yapıldı.

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