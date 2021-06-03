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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Sefa Şahin   | 03.06.2021
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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